Irak'ta Otobüs Kazası: 21 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
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Irak'ta Otobüs Kazası: 21 Ölü, 19 Yaralı

07.06.2026 22:11
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Nasıriye-Basra yolunda devrilen otobüste 21 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Nasıriye ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda bir otobüsün devrilmesi sonucu, aralarında İranlıların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yarandı.

Irak Resmi Haber Ajansı'nın (INA) haberine göre, Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musavi, Nasıriye ile Basra arasındaki yolda gerçekleşen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Otobüsün devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada İranlıların da aralarında bulunduğu 21 kişinin vefat ettiği ve 19 kişinin yaralandığı belirtilirken, kazadan etkilenen İranlıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Bakan Musavi, sağlık ekiplerine teyakkuza geçilmesi, kazaya müdahale edilmesi ve yaralılara gerekli bakımın sağlanması için mevcut tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

Sağlık kurumlarına kazazedelerin durumunun doğrudan takip edilmesi talimatını veren Musavi, acil tedavi hizmetleri ile gerekli tıbbi malzemelerin sağlanmasını ve hızlı müdahalenin güvence altına alınması için sağlık birimleri arasındaki koordinasyonun sürdürülmesini istedi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi ise trafik kazasına ilişkin soruşturma yürütülmesi, yaralılara acil müdahale yapılması ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin verilmesi yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Basra, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Otobüs Kazası: 21 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika

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