Irak'ta Pençe Operasyonu: 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak'ta Pençe Operasyonu: 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Geniş Video İzle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu belirlendi.

23.07.2024 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak'ta 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Terör örgütüne ağır bir darbe daha! Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi."

Irak\'ta Pençe Operasyonu: 4 PKK\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Operasyon, Irak, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Pençe Operasyonu: 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
09:16 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:37 Lüks otelde akılalmaz olay Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
06:32 Pendik’te kadınların kavgası kamerada Pendik'te kadınların kavgası kamerada
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Paris’te, Olimpiyatlar açılış törenine günler kala, Avustralyalı bir kadının beş kişinin toplu cinsel istismarına uğraması endişe yarattı Paris'te, Olimpiyatlar açılış törenine günler kala, Avustralyalı bir kadının beş kişinin toplu cinsel istismarına uğraması endişe yarattı
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
08:58 Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü’nü cenazede yalnız bırakmadı Gözler Ebru Şahin’i aradı Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı
08:55 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
08:24 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
07:43 Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir’den destek: Birbirleriyle mutlular Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir'den destek: Birbirleriyle mutlular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 11:08:07. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ta Pençe Operasyonu: 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement