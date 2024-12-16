Irak'ta PKK'ya Hava Harekatı - Son Dakika
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Irak'ta PKK'ya Hava Harekatı

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MSB, Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

16.12.2024 13:00
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki hava harekatları sonucu Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi.

Kaynak: ANKA

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