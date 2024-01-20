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Irak'ta Şii milisler ABD üssüne füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Irak'ta Şii milisler ABD üssüne füze saldırısı düzenledi

Irak'ta Şii milis güçlerden oluşan 'Irak'ta İslami Direniş' adlı grup, ülkenin batısındaki ABD üssü Ayn el-Esed'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Grup, Enbar şehrindeki Ayn el-Esed Üssü'ne yönelik füze saldırılarını üstlendi ve Irak'taki ABD hedeflerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti. Bu saldırılar, Irak yerel medyası tarafından da doğrulandı.

Irak\'ta Şii milisler ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
20.01.2024 - 20:35,
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Irak'ta Şii milis güçlerden oluşan "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup, ülkenin batısındaki ABD üssü Ayn el-Esed'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

"Irak'ta İslami Direniş" grubu, yaptığı yazılı açıklamada, Enbar şehrindeki Ayn el-Esed Üssü'ne yönelik füze saldırılarını üstlendi.

Şii milisler, Irak'taki ABD hedeflerini hedef almaya devam edeceklerini kaydetti.

"Irak'ta İslami Direniş" grubu iki gün önce de Diyala semalarında gezen ABD'ye ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) hedef aldıklarını açıklamıştı.

Irak yerel medyası, ülkenin batısındaki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Irak'ta Şii milisler ABD üssüne füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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