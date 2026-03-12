Irak'ta Tankerlere Saldırı Kınandı - Son Dakika
Irak'ta Tankerlere Saldırı Kınandı

12.03.2026 03:35
SOMO, Irak kara sularında iki tankere yapılan saldırıyı kınadı, güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Irak'ın petrol pazarlama firması SOMO, Irak kara sularında faaliyet gösteren 2 tankerin hedef alınmasını kınadı, saldırının petrol faaliyetlerini tehdit ettiğini belirtti.

SOMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak kara sularında faaliyet gösteren Marshall Adaları bayraklı "SAFESEA VISHNU" adlı tanker ile Malta bayraklı "ZEFYROS" adlı tankere yönelik saldırı kınandı.

ZEFYROS isimli tankerin Zübeyr Limanı'na girmek üzere hareket etmeye hazırlandığı ve yan yükleme işlemi ile önceki yükün boşaltılmasının tamamlanmasının ardından 30 bin ton nafta ürünü yüklenmek üzere limana yönelmesinin planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının Irak'ın güvenliği ve ekonomisi üzerinde olumsuz etki yarattığı, Irak kara sularında denizcilik güvenliği ve petrol faaliyetleri için ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

