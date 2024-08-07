Irak'ta Telafer Kalesi restore ediliyor

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Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen tarihi Telafer Kalesi restore ediliyor.

Telafer Kaymakamı Halil Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından yıktığı tarihi Telafer Kalesi'nde restorasyon işlemlerine başlandığını söyledi.

Başlangıç olarak yaklaşık 300 metrelik kale surunun onarımına başlandığını belirten Muhsin, restorasyonun 2 yılda tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Muhsin, restorasyonun Musul Valiliği tarafından yapılacağını ve bunun için yaklaşık 650 bin dolarlık bir bütçe tahsis edildiğini aktardı.

Kalenin tamamının onarımı ve restorasyonu için bu meblağın yeterli olmayacağını dile getiren Muhsin, Bağdat hükümetinden ekstra para desteği talep edeceklerini söyledi.

Muhsin, restorasyon sonrası tarihi kaleyi bir müze haline getirmeyi planladıklarını ve burayı tarihi ve turistik değerlerinden biri olarak Musul'a kazandırmak istedikleri dile getirdi.

Öte yandan Türkmeneli İşbirilği ve Kültür Vakfı'na bağlı Türkmeneli İnsan Hakları Merkezi Telafer Koordinatörü Ali Habib, terör örgütü DEAŞ'ın yıktığı kalenin restorasyonu için hükümete başvuran "ilk kurum" olduklarını söyledi.

Restorasyonun genişletilmesi için Bağdat hükümetine müracaatlarını yaptıklarını aktaran Habib, kalenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için de çaba harcadıklarını ifade etti.