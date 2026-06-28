Irak'ta Yolsuzluk Operasyonları: 47 Gözaltı - Son Dakika
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Irak'ta Yolsuzluk Operasyonları: 47 Gözaltı

28.06.2026 17:07
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Bağdat'ta yolsuzluk suçlamasıyla 47 kişi gözaltına alındı, operasyonlar sürüyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer vilayetlerde aralarında devlet memurları ve milletvekillerinin de olduğu kişilere yönelik "yolsuzluk operasyonları" sürerken, şu ana kadar 47 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak resmi ajansı INA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey devlet kaynakları, Bağdat ve diğer vilayetlerde yolsuzlukla suçlanan kişilere dair operasyonların devam ettiğini aktardı.

Kaynaklar, yolsuzluk suçlamalarıyla aralarında milletvekilleri ve üst düzey kamu görevlilerinin de bulunduğu 47 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

INA, yolsuzlukla suçlanan ve gözaltına alınan bazı isimleri şu şekilde sıraladı:

Azim Koalisyonu lideri Musenna Samarrayi, milletvekileri Ziyad el-Cenabi, Beha en-Nuri, Muhammed el-Kerbuli, Aliye Nusayif, Muhammed Cemil el-Miyahi, Hasan el-Hafaci, Abdurrahman el-Luveyzi, Mudar el-Keravi, Hind el-Abbasi, Muhammed Ferman el-Cuburi, Büşra el-Kaysi ve eski milletvekili Muhammed es-Sayhud.

Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında ayrıca Petrol Bakanlığı Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Mearic'in ve siyasi analist İbrahim es-Sumeydayi'nin de olduğu belirtildi.

Şüpheliler uzun süredir takip ediliyordu

Ülkede yolsuzlukla mücadeleyle ilgilenen "Federal Dürüstlük Komisyonu", kamu malına yönelik usulsüzlük iddiaları kapsamında haklarında yargı tarafından yakalama kararı çıkarılan bazı şüphelilere ilişkin de işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Komisyonun yazılı açıklamasında, söz konusu gelişmenin yargı, yürütme ve yasama organları ile komisyon arasında yürütülen koordineli çalışmaların sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada, yakalama kararlarının uzun süredir devam eden takip, denetim ve inceleme süreçlerinin ardından uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

Komisyon, tüm işlemlerin yürürlükteki yasalar çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmaların ise halkın desteği ile Yüksek Yargı Konseyi Başkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı'nın sağladığı sürekli destek sayesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, komisyonun çalışmaları ve yürüttüğü işlemler hakkında kamuoyunun, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde şeffaf ve doğru şekilde bilgilendirileceği ifade edildi.

Irak güvenlik güçleri, haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itirafları doğrultusunda, yolsuzluk dosyaları kapsamında bu sabaha karşı Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekillerini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Bağdat, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Yolsuzluk Operasyonları: 47 Gözaltı - Son Dakika

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