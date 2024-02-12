Irak'taki Üniversite Öğrencilerine Türkiye Bursları Anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak'taki Üniversite Öğrencilerine Türkiye Bursları Anlatıldı

Irak\'taki Üniversite Öğrencilerine Türkiye Bursları Anlatıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Irak'ın Kerkük kentindeki üniversite öğrencilerine 2024 Türkiye Bursları başvuru sürecini anlattı. Kerkük Üniversitesi'nde düzenlenen tanıtım programında YTB Orta Doğu Koordinatörü Üzeyir Göksün, başvuru süreci hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamdi Latif Hayrullah, Türkiye burslarına yoğun ilgi olduğunu belirtirken, Türkiye mezunlarının Kerkük'e dönerek hizmet vermelerini beklediklerini dile getirdi. Türkiye bursu kazanan öğrencilerin Irak eğitimine katkı sağlamalarının önemine vurgu yapan Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölüm Başkan Yardımcısı Kübra Sadun Cafer ise Türkiye mezunlarının iki ülke arasında dostluk köprüsü olduğunu ifade etti.

12.02.2024 20:57  Güncelleme: 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "2024 Türkiye Bursları"na başvuru süreci Irak'ın Kerkük kentindeki üniversite öğrencilerine anlatıldı.

YTB Orta Doğu Koordinatörü Üzeyir Göksün, Kerkük Üniversitesinde düzenlenen tanıtım programında Türkiye Bursları başvuru sürecine ilişkin bilgi verdi ve öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamdi Latif Hayrullah da AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede Türkiye burslarına yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti.

Tanıtım programının öğrencilerin başvuru süreçlerine önemli katkısı olduğunu söyleyen Hayrullah, Türkiye'nin kaliteli üniversitelerinde burs kazanan öğrencilerin mezun olduktan sonra Kerkük'e geri dönüp burada hizmet vermelerini beklediklerini dile getirdi.

Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölüm Başkan Yardımcısı Kübra Sadun Cafer, bursu kazanan öğrencilerin Türkiye'nin köklü üniversitelerinde gördükleri eğitimi Irak eğitimine aktarmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Cafer, kendisinin de yıllar önce YTB'nin sağladığı Türkiye burslarından faydalanarak Türkiye'de eğitim gördüğü bilgisini veren Cafer, Türkiye mezunlarının iki ülke arasında dostluk köprüsü görevi gördüklerini söyledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Orta Doğu, Türkiye, Kerkük, Irak, Burs, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'taki Üniversite Öğrencilerine Türkiye Bursları Anlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 22:12:07. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'taki Üniversite Öğrencilerine Türkiye Bursları Anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement