Irak'tan BP ile Petrol Anlaşması - Son Dakika
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Irak'tan BP ile Petrol Anlaşması

Irak, Kerkük petrol sahalarının geliştirilmesi için BP ile mutabakat zaptı imzaladı.

15.01.2025 11:49
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Irak, Kerkük petrol sahalarının geliştirilmesi, petrol ve gaz üretiminin artırılması için İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) ile mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin İngiltere ziyareti sırasında imzalanan mutabakatla Kerkük'teki Kuzey Petrol Şirketi'ne ait 4 petrol sahasının rehabilitesi ve geliştirilmesi projesi BP'ye devredildi.

Söz konusu mutabakat zaptıyla, petrol ve doğal gazda hedeflenen en iyi üretim oranlarına ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Sudani'nin İngiltere ziyareti kapsamında, iki ülke arasında "Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde 12,3 milyar sterlinlik ticaret paketi imzalanmıştı.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Kerkük, Finans, Güncel, Enerji, Irak, Son Dakika

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