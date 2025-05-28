Irak'tan IKBY'ye Bütçe Desteği Yok

Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) federal bütçe yasasında belirlenen payını aştığı için bütçe desteği sağlayamayacağını bildirdi.

Irak Maliye Bakanı Tayf Sami imzasıyla, IKBY hükümetine resmi bir yazı gönderilerek, bakanlığın bölgeye mali destek sağlamaya devam edemeyeceği belirtildi.

Yazıda gerekçe olarak da, IKBY'nin federal bütçe yasasında belirlenen yüzde 12,67'lik payını aştığı kaydedildi.

IKBY'den konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.