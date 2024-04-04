Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur sınır karakoluna teslim olduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda teröristin teslim olduğu belirtildi.

04.04.2024 17:05
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da sınır karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika
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