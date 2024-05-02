Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Hudut Karakolu'na teslim oldu - Son Dakika
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Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Hudut Karakolu'na teslim oldu

Irak\'tan kaçan 2 PKK\'lı terörist Hudut Karakolu\'na teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi ve teröristlerin Türk adaletine teslim olmalarının tek çıkış yolu olduğu vurgulandı.

02.05.2024 19:33
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolu'muza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Hudut Karakolu'na teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Hudut Karakolu'na teslim oldu - Son Dakika
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