PKK\'lı 2 Terörist Habur\'da Teslim Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.
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