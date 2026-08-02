Irak'tan Saldırı İhlallerine Karşı Sert Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'tan Saldırı İhlallerine Karşı Sert Mesaj

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Zeydi, ülkesinin komşularına yönelik saldırılara geçiş güzergahı olmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırının çıkış noktası veya geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Irak Başbakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Zeydi'nin bölgedeki güvenlik gelişmelerini ele almak üzere acil güvenlik toplantısına başkanlık ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Zeydi, Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik herhangi bir tehdit veya ihlalin önlenmesi talimatını verirken, güvenlik tehditleriyle mücadele amacıyla ortak bir güvenlik komitesi kurulmasını istedi.

Zeydi, benzer olayların veya olası ihlallerin tekrarını önleyecek caydırıcı mekanizmaların oluşturulması talimatını verirken, güvenlik güçlerinden hukukun uygulanması, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ile ülke egemenliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.

Irak Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki komşu ülkelere yönelik herhangi bir girişimi engellemeye hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Irak topraklarının kardeş ve dost ülkelere yönelik saldırılar için çıkış noktası veya geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceği yönündeki kararlılığın yinelendiği ifade edildi.

Açıklamada, bunun Irak'ın ulusal egemenliğini koruma, iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalma ve uluslararası hukuka saygı çerçevesindeki sorumluluğunun bir gereği olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'tan Saldırı İhlallerine Karşı Sert Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor

00:15
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun
23:57
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı
22:52
İsrail ordusu, İran’a yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçti
İsrail ordusu, İran'a yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçti
22:30
Fenerbahçe’de büyük sevinç: Kante geri döndü
Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü
21:47
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 00:28:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Irak'tan Saldırı İhlallerine Karşı Sert Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.