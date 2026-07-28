Irak'tan Türkiye'ye Ticaret Vurgusu - Son Dakika
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Irak'tan Türkiye'ye Ticaret Vurgusu

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Irak Ticaret Bakanı Ani, Kalkınma Yolu Projesi'nin ekonomi ve ticaret için stratejik önemini ifade etti.

Irak Ticaret Bakanı Mustafa Nezar el-Ani, "Kalkınma Yolu, sadece kalkınma ile sınırlı değil, iki ülke ve halkları için ticari ve ekonomik öneme sahip stratejik bir projedir." dedi.

Bakan Ani, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Irak İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Irak'ta faaliyetlerde bulunan Türk iş insanlarıyla bir araya geldiklerine işaret eden Ani, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ticari ilişkiler özellikle son yıllarda oldukça arttı. İki komşu ülke arasındaki ticaret hacminin büyümesi iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin her geçen gün daha da arttığının ve artacağının bir belirtisidir. Ticaretimizin sadece gıda ile sınırlı kalmaması gerekiyor. Bunun tarım, sanayi, enerji ve hizmet alanında da gelişmesi ve artmasını hedefliyoruz."

Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin talimatı doğrultusunda yatırım alanlarının genişletilmesi için gereken tüm şartların oluşturulacağını vurgulayan Ani, yatırımcıların ülkeye girişleri, faaliyetleri ve gereken tüm ticari prosedürlerinin kolaylaştırılması için gerekli çalışmaların yapılmakta olduğunu belirtti.

Iraklı Bakan, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin, "Kalkınma Yolu, sadece kalkınma ile sınırlı değil, iki ülke ve halkları için ticari ve ekonomik öneme sahip stratejik bir projedir. Bu proje iki ülkenin ticaret hacminin artmasına ön ayak olacaktır. İki ülkenin ticari ortaklığının güçlenmesi için bu projenin adımlarının atılması ve tamamlanması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'tan Türkiye'ye Ticaret Vurgusu - Son Dakika

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