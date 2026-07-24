Irak, Trump'ın Ateşkes İddiasını Yalanladı

Irak, The New York Times gazetesinde yer alan ve Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin Tahran ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes önerisini İran'a ilettiğine dair iddiaları yalanladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yayımlanan açıklamada, The New York Times (NYT) gazetesinde 23 Temmuz 2026 tarihinde çıkan habere tepki gösterildi.

Açıklamada, gazetenin haberinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Medya kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada; haberlerde doğruluğun teyit edilmesi, bilgilerin yalnızca resmi kaynaklara dayandırılması ve doğrulanmamış ya da kaynağı belirsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

The New York Times'ın Iraklı ve İranlı yetkililere dayandırdığı dünkü haberinde, Irak Başbakanı Zeydi'nin İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, ABD Başkanı Trump'ın hazırladığı bir ateşkes önerisini Tahran yönetimine sunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu teklifin İran tarafından reddedildiği öne sürülen haberde, adı açıklanmayan İranlı yetkililerin şu ifadelerine yer verilmişti:

"Ateşkes anlaşması için masada sadece bu öneri var. Hükümetimiz geçici anlaşmalarla ilgilenmiyor, bu yüzden Hürmüz Boğazı sorunu çözümsüz kalacak."

Gazete ayrıca, bu arabuluculuk girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının, Trump'ın İran'a yönelik askeri baskıyı artırma ve kritik altyapı tesislerini hedef alma tehditlerini savurduğu bir döneme denk geldiğini yazmıştı.