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Irak Türkmen Cephesi, Kerkük'te dönüşümlü valilik görevi önerisinde bulundu - Son Dakika
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Irak Türkmen Cephesi, Kerkük'te dönüşümlü valilik görevi önerisinde bulundu

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük kentindeki 'dengenin kalıcı olması adına', her bileşenin 16 aylık süreyle dönüşümlü olarak valilik görevini sürdürmesi önerisinde bulundu. Salihi, Kerkük'ün demografik değişimlere rağmen bir Türkmen şehri olduğunu vurgulayarak, Kerkük'teki dengenin korunması için bu öneriyi sundu. Kerkük'teki son yerel seçimlerde KYB birinci sırada yer alırken, Araplar ikinci ve Birleşik Irak Türkmenleri Listesi üçüncülüğü elde etmişti.

Irak Türkmen Cephesi, Kerkük\'te dönüşümlü valilik görevi önerisinde bulundu
07.01.2024 - 18:57,
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Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük kentindeki "dengenin kalıcı olması adına", her bileşenin 16 aylık süreyle dönüşümlü olarak valilik görevini sürdürmesi önerisinde bulundu.

Salihi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Türkmen Cephesi, Türkmeneli'nin milli iradesini temsil eden yegane kurumumuzdur." ifadelerine yer verdi.

"Kerkük, 2003 öncesinde yaşadığı Araplaştırma, 2003 sonrasında ise yaşamış olduğu Kürtleştirme politikasının ardından büyük bir demografik değişime maruz kalmıştır." ifadesini kullanan Salihi, şunları kaydetti:

"Bu sebeplerden dolayı, Kerkük İl Meclis seçim sonuçları, asla Kerkük'ün asil kimliğini temsil etmeyecektir. Demografik değişimlere rağmen, Kerkük'ün bir Türkmen şehri olduğunu buradan bir kez daha vurguluyoruz.

Kerkük'te hiç kimsenin tek başına karar alma yetkisi yoktur. Bütün kesimlere de Kerkük'ü eski günlerine geri döndürme gibi bir hayali olmamasını tavsiye ediyoruz. Nitekim böyle bir girişimde bulunanlar, diğer etniklerden fazla kendileri zararı görürler.

Kerkük'teki dengenin kalıcı olması adına da her bileşenin 16 aylık süreyle dönüşümlü olarak Valilik görevini sürdürmesi önerisini sunmaktayız."

Kerkük'te 18 yıl sonra yerel seçim için sandık başına gidildi

Federal bir yönetime sahip Irak'ta, IKBY şehirleri hariç ülke genelinde 10 yıl, Kerkük'te ise 18 yıl sonra halk 18 Aralık 2023'te yerel seçimler için sandık başına gitmişti.

Kerkük'teki seçimlerde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) en yüksek oyla (5 sandalye) birinci sırada yer alırken, Araplar ikinci ve Birleşik Irak Türkmenleri Listesi de 2 meclis üyesiyle üçüncülüğü elde etmişti. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 2 sandalyeyle dördüncü sırada yer alırken Kerkük'te Arapların toplam sandalye sayısı 6 olmuş, Hristiyanlara ait "Babiliyyuni" seçim listesi de kotadan 1 sandalye elde etmişti.

Kaynak: AA
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