Irak Türkmen Cephesi'nde Siyasi Değişim

Irak Türkmen Cephesi'nin siyasi büro üyelerinin düzenlediği olağan aylık toplantısında, Irak Türkmen Cephesi başkanlığı görevine Muhammed Saman'ı oy birliğiyle seçti.

Irak Türkmen Cephesi basın bürosu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, siyasi büro toplantısında Irak Türkmen Cephesi eski başkanı Hasan Turan'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi başkanlığı görevine Muhammed Saman'ın oy birliğiyle seçildiği belirtilen açıklamada, Türkmenlerin en büyük siyasi partisindeki bu değişikliğin Türkmen siyasetinde ciddi birlik ve beraberliğe doğru önemli adım olarak nitelendirildi.

Partinin yeni yönetiminin Türkmenlerin Irak'taki önemli ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesini hızlandıracağı ifade edilen açıklamada, Irak Türkmen Cephesi'nin her zamankinden daha güçlü olacağı da aktarıldı.