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Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı: Erbil'deki saldırıda Mossad karargahı hedef alınmadı - Son Dakika
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Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı: Erbil'deki saldırıda Mossad karargahı hedef alınmadı

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, İran'ın Erbil saldırısında Mossad karargahının hedef alındığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Araci, Erbil'de saldırının yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak, Mossad karargahı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıda DEAŞ hedeflerinin yanı sıra Mossad'ın karargahının da hedef alındığını açıklamıştı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı: Erbil\'deki saldırıda Mossad karargahı hedef alınmadı
16.01.2024 - 15:21,
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Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, İran'ın Erbil saldırısında "Mossad karargahının hedef alındığı" iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Araci, Erbil'de saldırının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Araci, "Erbil'de Mossad karargahının hedef alındığı iddiaları asılsız." dedi.

???????Daha önce İçişleri Bakanlığı görevi de yapan Araci, uzun yıllar İran'da Şii milis gücü Bedir Örgütü saflarında bulunarak Saddam Hüseyin'e muhalefet eden bir isim olarak biliniyor.

IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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