Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Güncel

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı.

Araci, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin Ankara'daki genel merkezine düzenlenen ve çok sayıda ölü ve yaralıyla sonuçlanan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz," ifadelerini kullandı.

Kasım Araci, şehit ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınamıştı.