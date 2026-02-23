Irak ve Kuveyt Arasında Deniz Sınırı Gerginliği - Son Dakika
Irak ve Kuveyt Arasında Deniz Sınırı Gerginliği

23.02.2026 10:52
Irak'ın BM'ye sunduğu yeni deniz haritası, Kuveyt ile gerginliğe yol açtı. Kuveyt, itiraz etti.

Irak'ın Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu yeni deniz sınırı haritası, Kuveyt ile Bağdat arasında gerginliğe yol açtı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak, BM'ye Irak deniz alanlarına ilişkin iddiaları içeren bir koordinat liste ve harita sundu. Bu koordinatlar ve harita, Kuveyt'in deniz bölgeleri ve Irak'la istikrarlı su alanları üzerindeki egemenliğine yönelik ihlaller içeriyor." denildi.

Açıklamada, "Feşt el-Kayd" ve "Feşt el-Ayc" deniz bölgelerinin Kuveyt egemenliğinde olduklarına dair bugüne kadar herhangi bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığı vurgulandı.

Irak'ın Kuveyt Maslahatgüzarı Zeyd Abbas Şenşul'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilen açıklamada, Irak'ın BM'ye sunduğu ve Kuveyt'in deniz alanları üzerindeki egemenliğini ihlal eden iddialara karşı Şenşul'a resmi bir protesto notası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kuveyt devleti, Irak'ı iki kardeş ülke ve halkları arasındaki tarihi ilişkilerin seyrini dikkate almaya, uluslararası hukukun kuralları ve ilkeleri doğrultusunda, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde belirtilenlere ve iki ülke arasında sağlanan mutabakat, anlaşma ve ikili mutabakat zaptlarına uygun olarak ciddi ve sorumlu bir şekilde hareket etmeye çağırır." ifadeleri yer aldı.

Irak: Hiçbir devlet, buna müdahale etme hakkına sahip değil

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Bağdat'ın deniz alanlarıyla ilgili BM'ye sunduğu haritayla ilgili, "Irak hükümetinin 2025 tarihli (266) sayılı kararı, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümleri ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca, Irak'ın deniz alanlarındaki hak ve yetkilerine ilişkin bir dizi Irak kanunu, kararı ve beyanına dayanıyor." denildi.

Irak deniz bölgelerinin tanımlanmasına ilişkin kararın önceki yasal prosedürlerle doğru koordinatlarla desteklenen tek bir belgede toplamak ve tamamlamak amacıyla alındığı dile getirilen açıklamada, Bağdat'ın uluslararası deniz hukukundaki gelişmeleri de dikkate aldığı ifade edildi.

"Irak, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak deniz bölgelerinin belirlenmesinin egemen bir mesele olduğunu ve hiçbir devletin buna müdahale etme hakkına sahip olmadığını teyit ediyor." ifadelerine yerv erilen açıklamada, Irak'ın uluslararası hukukun ilgili hükümlerine ve ilkelerine saygı duyduğu kaydedildi."

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinin ardından, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1993 yılında aldığı 833 sayılı kararla, Irak ile Kuveyt arasındaki kara sınırı belirlenmiş ancak deniz sınırının çizilmesi iki ülkeye bırakılmıştı.

Kuveyt ve Irak arasındaki ilişkiler, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinden sonra tamamen kesilmişti. ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesi ve Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden kurulmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Kuveyt, Bağdat, Irak, Son Dakika

Irak ve Kuveyt Arasında Deniz Sınırı Gerginliği
