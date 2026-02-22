Irak ve Kuveyt'ten ABD Büyükelçisi'ne Kınama - Son Dakika
Irak ve Kuveyt'ten ABD Büyükelçisi'ne Kınama

22.02.2026 00:23
Irak ve Kuveyt, ABD'li Büyükelçi Huckabee'nin İsrail'in Orta Doğu üzerindeki kontrolünü savunan sözlerini kınadı.

Irak ve Kuveyt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol sağlamasının "kabul edilebilir" olabileceğine dair açıklamalarını kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

"ABD İsrail Büyükelçisi'nin, İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol sağlamasının kabul edilebilir olabileceğine dair açıklamalarını şiddetle kınıyoruz ve büyük bir esefle karşıladık." denilen açıklamada, bu açıklamaların tehlikeli bir aşırılık teşkil etmekte olup uluslararası hukuk ilkeleriyle çeliştiği ifade edildi."

Söz konusu açıklamanın devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlal niteliği taşıdığı, bunun yanı sıra bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Öte yandan Kuveyt, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarını "sorumsuz" olarak nitelendirerek şiddetle kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ifadelerin reddedildiği vurgulanırken, Huckabee'nin ifadelerinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının devredilemez kendi kaderini tayin hakkına ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurma hakkına verilen desteğin sürdürüleceği bildirildi.

Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röportaj vermiş, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Büyükelçi Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 14 Ağustos'ta kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

