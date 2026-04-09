Irak ve Mısır Dışişleri Bakanları Görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesine resmi ziyarette bulunan Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile görüştü.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hüseyin, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile başkent Bağdat'taki bakanlık binasında bir araya geldi.

Irak ve Mısır dışişleri bakanları görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinin desteklenmesinin önemini ve Lübnan'daki gerilimin kontrol altına alınması için ortak çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Hüseyin, Mısır'ın gerilimi azaltma ve taraflarla iletişim kurma konusundaki rolünü takdir ettiğini belirterek, Irak'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Irak'ın, müzakere sürecini güçlendirmeye yönelik uluslararası çabaları desteklediğini vurgulayan Hüseyin, mevcut aşamanın bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik geniş ve koordineli bir uluslararası hareket gerektirdiğinin altını çizdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de mevcut ateşkesi tehdit eden risklere değinerek, bunu zayıflatabilecek herhangi bir tırmanışı önlemek için çabaların artırılması gerektiğini söyledi.

Lübnan'daki son gelişmelerin de gündeme geldiği görüşmede iki bakan, krizin çözümünde Arap Birliği'nin rolünün nasıl etkinleştirileceğini ele aldı.

Hüseyin ve Abdulati, bölgede artan gerilimin tehlikeli sonuçlarına dikkati çekerek bunu kontrol altına almak için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.