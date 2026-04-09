Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak ve Mısır Dışişleri Bakanları Görüştü
09.04.2026 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak ve Mısır dışişleri bakanları, bölgesel gerilim ve müzakere süreçlerini ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesine resmi ziyarette bulunan Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile görüştü.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hüseyin, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile başkent Bağdat'taki bakanlık binasında bir araya geldi.

Irak ve Mısır dışişleri bakanları görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinin desteklenmesinin önemini ve Lübnan'daki gerilimin kontrol altına alınması için ortak çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Hüseyin, Mısır'ın gerilimi azaltma ve taraflarla iletişim kurma konusundaki rolünü takdir ettiğini belirterek, Irak'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Irak'ın, müzakere sürecini güçlendirmeye yönelik uluslararası çabaları desteklediğini vurgulayan Hüseyin, mevcut aşamanın bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik geniş ve koordineli bir uluslararası hareket gerektirdiğinin altını çizdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de mevcut ateşkesi tehdit eden risklere değinerek, bunu zayıflatabilecek herhangi bir tırmanışı önlemek için çabaların artırılması gerektiğini söyledi.

Lübnan'daki son gelişmelerin de gündeme geldiği görüşmede iki bakan, krizin çözümünde Arap Birliği'nin rolünün nasıl etkinleştirileceğini ele aldı.

Hüseyin ve Abdulati, bölgede artan gerilimin tehlikeli sonuçlarına dikkati çekerek bunu kontrol altına almak için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 01:20:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.