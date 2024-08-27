Irak ve NATO arasında Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak ve NATO arasında Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi

Irak ve NATO arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısında, Irak'ın güvenlik güçlerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve terörle mücadele gibi konular ele alındı. NATO temsilcileri, Irak'ın bölgenin güvenlik ve istikrarı için merkezi rol oynadığını ve savunma kapasitesi geliştirme paketini gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

27.08.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak ve NATO arasında Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısının ilki Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Irak'ı temsilen Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci katıldı.

Toplantıda, Irak güvenlik güçlerinin kapasitesinin geliştirmesinin tamamlanması dahil olmak üzere Irak ile NATO arasındaki ortaklığı güçlendirmenin yolları, sınır güvenliği, uyuşturucu ve terörle mücadele ile Suriye'deki Hol Kampı dosyası ele alındı.

NATO'nun Irak'taki misyonunun savaşmak değil, müsteşarlık düzeyinde olduğunu ifade eden Araci, Irak'ın güvenliği ve istikrarı, Irak güçlerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve terörle mücadele için NATO ile işbirliği ve diyaloğun sürdürüleceğini belirtti.

Açıklamaya göre, NATO temsilcileri de Irak'ın bölgenin güvenlik ve istikrarı için merkezi rol ve öneme sahip olduğunu ve her iki tarafın da üzerinde anlaşmaya varılan savunma kapasitesi geliştirme paketini gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci'nin, Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısının ikincisinin Bağdat'ta gerçekleştirilmesini istediklerini NATO temsilcilerine ilettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nato, Irak, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak ve NATO arasında Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
15:17 Konya’da çiftçiler ayaklandı Verdikleri mesajı dinlemekte fayda var Konya'da çiftçiler ayaklandı! Verdikleri mesajı dinlemekte fayda var
10:36 Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 20:34:12. #1.13#
SON DAKİKA: Irak ve NATO arasında Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement