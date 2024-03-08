Irak ve Suriye'de 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak ve Suriye'de 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08.03.2024 12:09
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Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 olmak üzere 13 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak ve Suriye'de 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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