Irak ve Suriye'de 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kayseri Baro Başkanı, erkek avukatın kadın avukata yönelik şiddetiyle ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında yaptığı konuşmada, Kayseri Adliyesi'nde bir erkek avukatın kadın avukata yönelik gerçekleştirdiği şiddetle ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti. Köse, şiddetin ve istismarın olmadığı bir dünya için mücadele ettiklerini vurguladı ve şiddeti kesinlikle kabul etmediklerini söyledi.