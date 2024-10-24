Irak ve Suriye\'de 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.