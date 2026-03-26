Irak ve Ürdün Liderlerinden Görüşme

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Sudani ile Kral Abdullah, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgede devam eden çatışmaların durdurulması için yoğun çaba gösterilmesinin önemi vurgulandı.

İkili, savaşın bölgesel ve uluslararası etkilerini sınırlamak amacıyla ilgili tüm ülkeler arasında ortak koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca savaşın ekonomik yansımaları da masaya yatırıldı.

Bu kapsamda, uluslararası hukuka uygun şekilde denizcilik faaliyetlerinin ve seyrüsefer özgürlüğünün korunması için gerekli çabaların sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.