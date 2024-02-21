Irak Yüksek Federal Mahkemesi, IKBY'deki Türkmen ve Hristiyan kotasını anayasaya aykırı buldu - Son Dakika
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Irak Yüksek Federal Mahkemesi, IKBY'deki Türkmen ve Hristiyan kotasını anayasaya aykırı buldu

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, IKBY\'deki Türkmen ve Hristiyan kotasını anayasaya aykırı buldu

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisindeki Türkmenler ve Hristiyanlara ayrılan 11 kişilik kotanın anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme ayrıca IKBY'nin petrol ve petrol dışı gelirlerini merkezi hükümete teslim etmesi gerektiğini belirtti.

21.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:56
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Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisindeki Türkmenler ve Hristiyanlara ayrılan 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğuna karar verdi.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Federal Mahkeme başta IKBY meclisi yasası ve azınlıklara ayrılan kotalar olmak üzere bir dizi karar aldı.

IKBY memur maaşlarının Irak banklarında açılacak hesaplara yatırılacağı ve Bağdat'ın IKBY'ye "borç para verme" yetkisini elinden alan Mahkeme, IKBY'nin tüm petrol ve petrol dışı gelirlerinin de merkezi hükümete teslim edilmesi gerektiğine hükmetti.

Federal Mahkeme, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere, 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğuna karar verdi.

Kaynak: AA

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