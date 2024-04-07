Iraklı Şii Milis Grubu İsrail'deki Petrol Rafinerisine Drone Saldırısını Üstlendi

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BAĞDAT, 7 Nisan (Xinhua) -- Irak'taki bir Şii milis grubu, İsrail'deki Hayfa petrol rafinerisini hedef alan drone saldırısını üstlendi.

Irak İslami Direnişi olarak bilinen grup Cumartesi günü internet üzerinden yaptığı açıklamada, mensuplarının şafak vaktinde Hayfa'daki petrol rafinerisine drone saldırısı düzenlediğini belirtti. Ancak can kaybı olup olmadığına ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Açıklamada saldırının "Gazze halkıyla dayanışma amacıyla" gerçekleştirildiği ve grubun "düşman mevzilerini" hedef almaya devam etme kararlılığı vurgulandı.

Irak İslami Direnişi, Ekim ayında Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının başlamasından bu yana İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine çok sayıda saldırı düzenledi.