Iraklılar: Petrol hattı anlaşması ekonomimize can suyu

Iraklılar, Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın kullanımına ilişkin imzalanan yeni anlaşmanın ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurguluyor.

Iraklı vatandaşlar, Türkiye ile Irak arasındaki ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlamak amacıyla günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan 1 yıllık anlaşmanın, ekonomik anlamda zor bir süreç geçiren Irak için önemli olduğunu düşünüyor.

Kerküklü gazeteci-yazar Seher el-Azzavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu boru hattının Irak ekonomisi için "şah damarı" niteliği taşıdığını söyledi.

Boru hattının yalnızca iki ülke arasında değil, küresel petrol piyasalarının arz güvenliği için de önemli olduğunu vurgulayan Azzavi, Irak'ın dünyada en çok petrol ihraç eden ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki krizden sonra böyle bir alternatif hattın zaruri olduğunu anlattı.

"Türkiye bize coğrafi, kültürel, sosyal ve tarihi açıdan en yakın komşudur. Aramızdaki bu tür anlaşmalar her iki ülke toplumuna büyük fayda sağlar." diyen Azzavi, Irak'ın Türkiye'nin gelişmiş altyapı tecrübelerine de ihtiyacı olduğunu belirtti.

Irak'ın belki de son yüzyılın en zor ekonomik süreçlerinden geçtiğini dile getiren Azzavi, Türkiye ile her türlü anlaşma ve işbirliğinin en çok Irak'ın yararına olduğunu söyledi.

İki ülke arasında son bir ay içinde imzalanan anlaşmalara değinen Azzavi, "Türkiye ile yapılan bu son anlaşmalar sıradan adımlar değil. Bu anlaşmalar iki ülkenin bölgede geleceğe yönelik daha da güçleneceğinin önayağıdır." dedi.

Irak'ta son 20 yılda hiçbir hükümetin mevcut Başbakan Ali ez-Zeydi kadar Türkiye'ye yakın olmadığını ifade eden Azzavi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi'nin attığı adımların önemini vurguladı.

"Irak ihracat kapasitesini artırmalı"

Araştırmacı Ali Malallah da anlaşmanın ciddi anlamda devam etmesi için Irak tarafından ihraç edilen petrol kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtti.

Halihazırda Kerkük, Musul ve IKBY bölgesinden toplam 560 bin varil petrolün ihraç edildiği bilgisini veren Malallah, eksik olan miktarın Basra petrol sahalarından tamamlanacağını aktardı.

Malallah, bölgedeki gerginlik, Irak'taki yolsuzluk ve ekonomik krizden dolayı Bağdat'ın bu anlaşmayı çok iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Irak'ın Kerkük sahalarında ortaklık oluşturmasının bu anlaşmaya önemli katkı sağlayacağını ifade eden Kerkük Üniversitesinden akademisyen Zeyid Necmeddin de Kerkük'te petrol sahalarının geliştirilmesine çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Zeyid, petrol alanında gelişmiş bir Türkiye'nin Irak ve özellikle Kerkük petrol sahalarında etkin olmasının Irak'ın petrol ihracatı ve gelirine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, 28 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu.

Söz konusu ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmalarla TPAO, BP ve ConocoPhillips ile birlikte Kerkük'teki petrol sahalarını geliştirmek üzere kurulan konsorsiyuma yüzde 15 ortak oldu.