Iraklılar Savaşa Duyarlı

28.02.2026 15:56
Irak vatandaşları, ABD-İsrail saldırılarının ülkelerine sıçramasından endişeli.

Iraklılar, ABD- İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların Irak'a sıçramasından endişe duyarken, savaşın ülkelerine sıçramasını istemiyor.

Bağdat sokaklarında gelişmeleri izleyen vatandaşlar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Iraklı Yunus Abu Neşet, çok sayıda sorunları olduğunu ifade ederek, "En iyisi Irak'ın bu savaştan uzak durması ve ülkenin savaşa sokulmaması lazım. Irak olarak bunu yapabiliriz ve umarım bu savaş sükunetle son erer." şeklinde konuştu.

Abbas Mehdi de, "Irak'ın bu savaştan uzak durması lazım. Körfez ve DEAŞ savaşlarını yaşadık ve savaşlardan bıktık. Yeni neslin savaştan uzak, istikrarlı bir şekilde yaşaması lazım." ifadelerini kullandı.

Ali Abdulkerim, Irak'ın söz konusu savaşta taraf olmaması gerektiğini ifade ederek, "Bizim bu savaştan uzak durmamız lazım. Ülkemizde savaş olmadığı halde yerel paramız ABD doları karşısında değer kaybetti, savaş olsa durumumuz ne olur?. Irak'ta ekonomik durum kötü, bütçe açığı söz konusu. Yaşamak istiyoruz." dedi.

Ali Hüseyin ise, Irak'ın zorunlu olduğu halde İran'ın yanında durması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

