İran, 13 İHA Düşürdüğünü Açıkladı - Son Dakika
İran, 13 İHA Düşürdüğünü Açıkladı

07.03.2026 14:00
İran, ABD ve İsrail'e ait 13 insansız hava aracının ülke çapında düşürüldüğünü duyurdu.

İran, dünden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD ve İsrail'e ait MQ-9, Hermes ve Orbiter tipi gelişmiş 13 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemul Enbiya Karargahından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran'ın kuzeybatı, batı, güney, İsfahan, Kirman ve Tahran bölgelerinde füze ve topçu sistemleri tarafından MQ-9, Hermes ve Orbiter tipi 13 insansız hava aracı düşürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

