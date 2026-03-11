İran, 17 ABD Tesisini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, 17 ABD Tesisini Vurdu

11.03.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ve müttefiklerine ait 17 askeri ve diplomatik tesisi hedef aldı. Hasar büyük.

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisinin zarar gördüğü öne sürüldü.

NYT'nin uydu görüntüleri, doğrulanmış sosyal medya videoları ile ABD ve İranlı yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, saldırıların başlamasından bu yana İran tarafından en az 17 ABD askeri ve diplomatik tesisinin birden fazla kez vurulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Haberde, İran'ın bazı ABD tesislerini birden fazla kez hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıların, ABD yönetimindeki bazı yetkililerin öngördüğünden daha kapsamlı olduğuna işaret edilen haberde, İran'ın çatışmaya hazırlık düzeyinin beklenenden yüksek olabileceği değerlendirildi.

Haberde, İran'ın, saldırıların başladığı günden bu yana Orta Doğu'daki ABD ve müttefiklerine ait askeri hedeflere binlerce füze fırlattığı ve insansız hava aracı (İHA) gönderdiği belirtildi.

ABD'li yetkililerin saldırıların büyük kısmının önlendiğini belirttiği aktarılan haberde, bölgede bulunan en az 11 ABD askeri üs veya tesisinin zarar gördüğü, bunun bölgedeki tüm tesislerin neredeyse yarısına denk geldiği ifade edildi.

Haberde, 28 Şubat'ta İran'ın Suudi Arabistan'daki Prince Sultan Hava Üssü, Katar'daki El Udeyd Hava Üssü ve Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Camp Buehring Üssü'nü hedef aldığı vurgulandı.

İran tarafından vurulduğu tespit edilen askeri tesisler arasında Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü, Camp Arifjan Üssü, Şuayba Limanı ve Camp Buehring Üssü'nün görüntüleri yer aldı.

Haberde, Bahreyn'deki ABD Donanması Beşinci Filosu Karargahı, Suudi Arabistan'daki Prince Sultan Hava Üssü, Katar'daki El Udeyd Hava Üssü, Irak'taki Erbil Üssü ve Ürdün'deki Muvaffaq Salti Üssü ile BAE'de Cebel Ali Limanı ve Al-Dhafra Hava Üssü'nden görüntülere de yer verildi.

Uydu görüntülerinin bazı tesislerde binalar ve iletişim altyapısında ciddi hasar oluştuğunu gösterdiği kaydedilen haberde, İran'ın 1 Mart'ta Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki ABD üslerine yönelik misillemesinde 7 ABD askerinin öldüğü hatırlatıldı. Haberde, Pentagon'un Kongre'ye sunduğu bir değerlendirmeye göre 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD Donanması Beşinci Filo Karargahı'na yönelik tek bir saldırının maliyetinin yaklaşık 200 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Haberde, İran'dan fırlatılan bazı füzelerin Türkiye'ye kadar ulaştığı öne sürüldü.

ABD'li üst düzey bir askeri yetkilinin 4 Mart'ta Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'ne doğru ilerleyen İran'a ait bir balistik füzenin NATO tarafından engellendiğini belirttiği aktarılan haberde, İran ordusunun söz konusu füzenin kendileri tarafından fırlatıldığı iddiasını reddettiği ifade edildi.

Hava savunma ve iletişim altyapısı hedef alındı

Haberde, İran'ın özellikle ABD ve müttefiklerinin bölgedeki hava savunma ve iletişim altyapısını hedef aldığı kaydedildi.

İran'ın özellikle radar ve iletişim sistemlerini hedef aldığı ifade edilen haberde, bu kapsamda Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemi unsurlarının da saldırılardan etkilendiği öne sürüldü.

Haberde, Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde çekilen uydu görüntülerinin, üssün güney kısmındaki hava savunma sensörlerinden birinde ciddi hasar oluştuğunu gösterdiği belirtildi. Söz konusu radar sisteminin maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olabileceği ifade edildi.

Uydu görüntülerine göre Katar'daki uzun menzilli AN/FPS-132 radar sisteminin de hasar görmüş olabileceğine işaret edilen haberde, söz konusu radar sisteminin yaklaşık 1,1 milyar dolar maliyetle inşa edildiği ve 3 bin mil çapında erken uyarı kapsama alanı sağladığı aktarıldı.

ABD diplomatik temsilcilikleri de hedef alındı

Haberde, İran'ın askeri hedeflerin yanı sıra ABD'ye ait bazı diplomatik tesislere de saldırdığı öne sürüldü.

Dubai'deki ABD Konsolosluğu ile Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki ABD büyükelçiliklerinin saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatıldığı belirtilen haberde, söz konusu saldırılarda yaralı ya da ölü olmadığının altı çizildi.

Haberde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin de roket saldırısına hedef olduğu ancak olayda can kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, 17 ABD Tesisini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı
Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartı açanları azarladı: İsrail’in yanında duruyoruz Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartı açanları azarladı: İsrail'in yanında duruyoruz
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
İBB davasında eski CHP’li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para Bir tane delil gösterin İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin

11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:34
Kaybettiği maçı son saniyede “Uçan sincap“ hareketiyle kazandı
Kaybettiği maçı son saniyede "Uçan sincap" hareketiyle kazandı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
11:18
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:01:20. #7.12#
SON DAKİKA: İran, 17 ABD Tesisini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.