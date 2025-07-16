İran 2 Milyon Litre Kaçak Akaryakıta El Koydu

İran'ın Umman Denizi'ndeki kara sularında 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tankere el koyduğu duyuruldu.

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Müctaba Kahramani konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kahramani, "Ülkenin Umman Denizi'ndeki kara sularında şüpheli akaryakıt kaçaklığı hareketliliğinin izlenmesi çalışmalarında, taşıdığı yükle ilgili belgelerin eksik olması nedeniyle 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir petrol tankerine el konuldu." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden Kahramani, söz konusu tankerde bulunan kaptan dahil 17 kişinin de soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığını aktardı.

Petrol tankeri ile ilgili soruşturmanın tamamlanması, belgelerinin doğrulanması, yükünün tespit edilmesi ve gerekli testlerin yapılması sonrasında olaya ilişkin detayların açıklanacağı belirtilirken tankeri hangi ülkeye ait olduğu konusunda bilgi paylaşılmadı.