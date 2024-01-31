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İran, 28 Ülkeyle Vize Muafiyeti Anlaşması Yaptı - Son Dakika
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İran, 28 Ülkeyle Vize Muafiyeti Anlaşması Yaptı

İran, 28 Ülkeyle Vize Muafiyeti Anlaşması Yaptı

İran, turizmi canlandırmak amacıyla 28 ülkeyle tek taraflı vize muafiyeti anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, 28 ülkenin vatandaşları 4 Şubat 2024 tarihinden itibaren İran'a turizm amaçlı seyahatlerde vizeye ihtiyaç duymayacaklar.

31.01.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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İran turizmi canlandırmak amacıyla 4 Şubat itibarıyla 28 ülkeyle vizeleri tek taraflı kaldırdığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli, yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik İran'a turizm amaçlı seyahatler için tek taraflı vize muafiyeti uygulanmasına dair yönetmenliğin ilgili kurumlara iletildiğini belirtti.

Bigdeli, vize muafiyetinin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Özbekistan, Tunus, Tanzanya, Japonya, Endonezya, Singapur, Brezilya, Sırbistan, Bosna Hersek, Belarus ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye uygulanacağını aktardı.

İranlı yetkili, muafiyet kapsamındaki 28 ülkeden Hindistan vatandaşlarının İran'a hava yoluyla vizeye ihtiyaç duymadan girebileceğini, kara sınırlarından giriş için ise vize almaları gerekeceğini ifade etti.

Bigdeli, "Buna göre İran'a turizm amaçlı seyahat eden bu 28 ülkenin vatandaşları 15 Behman 1402 (4 Şubat 2024) tarihinden itibaren İran'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaç duymayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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