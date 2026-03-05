İran, 4 İHA'yı Düşürdüğünü Açıkladı

İran, ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ülkenin batı, güney ve güneybatı bölgelerinde bugün 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı yapılan askeri operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İran'ın batı, güneybatı ve güney bölgelerindeki hava sahasında, ülkenin entegre hava savunma ağı kontrolündeki modern gelişmiş savunma sistemleri tarafından 3 adet gelişmiş Hermes insansız hava aracı ve bir adet MQ-9 insansız hava aracı etkisiz hale getirilerek imha edilmiştir." ifadeleri yer aldı.