İran'a Saldırılarda Üst Düzey Komutan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İran'a Saldırılarda Üst Düzey Komutan Hayatını Kaybetti

01.03.2026 12:07
ABD ve İsrail'in saldırılarında İran İstihbarat Başkanı Rızaiyan öldü, 201 kişi yaşamını yitirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Rızaiyan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, dünkü ABD-İsrail saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Rızayan da yaşamını yitirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

