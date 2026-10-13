İran'a seçim öncesi saldırı iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'a seçim öncesi saldırı iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Axios, Trump ve Netanyahu'nun geçen haftaki telefon görüşmesinde İsrail'de 27 Ekim ve ABD'de 3 Kasım seçimlerinden önce İran'a yeni saldırı ihtimalini görüştüğünü öne sürdü. Beyaz Saray, Trump'ın İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağını söyleyerek iddiayı yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini görüştüğü öne sürüldü.

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ve Netanyahu, geçen hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimali ele alındı.

Netanyahu, görüşmede, İran'ın nükleer programını yeniden kurmak için endişe verici adımlar attığını gösteren istihbaratlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

ABD ve İsrail orduları teyakkuz halinde

Görüşme, Trump'ın İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağı açıklamasından önce gerçekleşirken, hem İsrail hem de ABD ordularının Trump'ın fikrini değiştirme ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu aktarıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir kaynak, "Bibi (Netanyahu) yeniden harekete geçmek istiyor gibi görünüyor. Bu konuyu Trump ile birkaç kez konuştu ve Trump, 'Sen bilirsin Bibi, hadi hazırlıklarını yap.' dedi. Ama aslında kesin bir taahhüt yok. 'Hadi hazırlıklarını yap.' demek, belki şimdi, belki sonra, belki de hiç anlamına gelebilir." ifadelerini kullandı.

Trump ve Netanyahu'nun son 2 haftada İran'a saldırıların sürmesine ilişkin birkaç kez görüştüğüne işaret eden kaynaklar, Netanyahu'nun Trump'a İran'ın askeri ve nükleer tesislerini hedef almaktan bahsettiğini aktardı.

İsrailli bir yetkili, Trump'ın en başta saldırıların sürdürülmesi konusunda gönüllü olduğunu ancak daha sonra konuya daha temkinli yaklaştığını kaydederken, ABD'li yetkili de Trump'ın bu konuda git-gelli olduğunu söyledi.

Ayrıca yetkililer, son günlerde Netanyahu'nun danışmanları ile yaptığı toplantılarda İran'a yeni saldırı ihtimalinin Trump tarafından gündeme getirildiğini söylediğini ve bu durumda Trump'ın İsrail'den saldırılara katılmasını istediğini belirtti.

İsrail genelkurmay başkanının "seçim" endişesi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a saldırıların sürdürülmesinin en güçlü destekçisi olduğunu belirten kaynaklar, buna karşılık Trump'ın birçok danışmanının şu anda ekonomik baskıların sürdürülmesi taraftarı olduğunu kaydetti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'li mevkidaşı Dan Caine ile yaptığı görüşmede ise İran'a gelecek 3 hafta içinde tam kapsamlı saldırıların başlatılma olasılığını ele aldığını aktaran kaynaklar, Zamir'in İran'ın muhtemelen misilleme yapacağı göz önüne alındığında, o dönemde savaşın yeniden başlamasının İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açabileceğini söylediğini bildirdi.

ABD-İran görüşmeleri

ABD ile İran arasındaki görüşmelere de değinen kaynaklar, "Müzakereler tam anlamıyla durmuş değil ama tam anlamıyla devam ediyor da denemez. Biz sadece burada baskı yapmaya devam ediyoruz ve karşı tarafta daha aklı başında kişilerin galip geleceğine dair bir inanç var." dedi.

ABD'li bir kaynak, İranlıların Trump'ın kamuoyundaki baskı ve ara seçimler nedeniyle geri adım atacağını düşündüğünü ancak Trump'ın onlara yanıldıklarını gösterdiğini aktardı.

Beyaz Saray'dan yalanlama

Öte yandan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırıları sürdürme konusunu görüşmediğini belirtti.

Yetkili, "Trump, İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun ofisi ise konuya ilişkin "Başbakan, Başkan Trump ve üst düzey ABD'li yetkililer ile sürekli iletişimini sürdürüyor ve bu konuda bir yorum yapmıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpCep TelefonuBeyaz SarayGüvenlikPolitikaGüncelİsrailDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Fenerbahçe’nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi
Bu adam 34 yaşında Aboubakar şov yapmaya devam ediyor Bu adam 34 yaşında! Aboubakar şov yapmaya devam ediyor
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var
Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı Bakın ne yapacaklar Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı! Bakın ne yapacaklar
Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun Osman Gökçek'ten Murat Ağırel'e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun?
Trafikte kabadayılığın bedeli ağır oldu Cezası dudak uçuklattı Trafikte kabadayılığın bedeli ağır oldu! Cezası dudak uçuklattı
Okan Buruk’un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Hız treninden düşerek öldü Son mesajındaki tesadüf ürpertti Hız treninden düşerek öldü! Son mesajındaki tesadüf ürpertti
23:53
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona’ya farklı kaybetti
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti
23:50
Eski Fenerbahçeli Emenike’den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
Eski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
23:06
Galatasaray, Barcelona’ya bu sezon bir ilki yaşattı
Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı
22:34
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı Görüntülere soruşturma başlatıldı
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
22:11
“Ankara Abisi“ olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
21:46
Okan Buruk’un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
21:42
Hindistan’da alabora olan teknede ölen 11 kişinin 18 yaşından küçük olduğu açıklandı
Hindistan'da alabora olan teknede ölen 11 kişinin 18 yaşından küçük olduğu açıklandı
21:22
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
21:20
Manisa’da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı
Manisa'da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 00:07:31. #7.12#
SON DAKİKA: İran'a seçim öncesi saldırı iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei