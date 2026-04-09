İran-ABD Ateşkes Sürecinde Belirsizlikler

ABD'nin İran ile 2015'te vardığı nükleer anlaşmanın kilit isimlerinden kabul edilen Robert Malley, iki ülke arasında ateşkes sürecindeki belirsizliklerin, durumu daha da karmaşıklaştıracağını savundu.

2021-2025'teki Joe Biden döneminde ABD'nin İran Özel Temsilcisi görevini de üstlenen Malley, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada ülkesi ile İran arasındaki ateşkes sürecinin belirsizliklerle dolu olduğunu belirtti.

Süreçteki belirsizliklerin müzakereleri daha da karmaşıklaştıracağını savunan Malley, "Görüşmeler oldukça zayıf zeminlerde başlıyor, nereye gideceği belli değil. Her iki tarafın da farklı vizyonları ve aralarındaki boşluklar göz önüne alındığında kapsamlı bir anlaşma hayal etmek zor." görüşünü paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığında İran politikasıyla ilgili geçmişte görev alan Suzanne Maloney de ateşkesi "çok karmaşık ve kusurlu" olarak niteledi ve "İzlenimim, tarafların en azından müzakere masasında nelerin mümkün olduğunu test etmek istedikleri yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

2001-2009 dönemine denk gelen George W. Bush yönetiminde İran ile politikalardan sorumlu Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden R. Nicholas Burns de Trump yönetimine "Bakanlıkta İran uzmanlarını ve dışlanmış kariyer diplomatlarını sürece dahil etmesi" için çağrı yaptı.

Burns, "Bu kıdemli kariyer diplomatlarının savaş öncesi müzakerelerden dışlanması diplomatik bir ihmaldi. Akıcı Farsça konuşan ve İranlıların müzakere davranışlarını anlayan kariyer diplomatlarımız, ABD'nin gizli bir gücüdür." dedi.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.