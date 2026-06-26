İran, ABD'den Tarım Ürünleri Alımını Reddetti - Son Dakika
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İran, ABD'den Tarım Ürünleri Alımını Reddetti

İran, ABD\'den Tarım Ürünleri Alımını Reddetti
26.06.2026 13:04
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, serbest bırakılan fonlarla ABD'den tarım ürünü alımını yalanladı.

TAHRAN, 26 Haziran (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın serbest bırakılan dondurulmuş varlıklarıyla ABD'den tarım ürünleri satın alınacağı yönündeki iddiaları reddetti. Bu durum, tarafların serbest bırakılan fonların kullanımına ilişkin yaşadığı anlaşmazlığın son göstergesi olarak değerlendirildi.

Aynı zamanda İran'ın baş müzakerecisi olan Kalibaf perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, serbest bırakılan dondurulmuş varlıklarımızla ABD'den tarım ürünleri satın alınacağı yönünde yanlış bir iddiada bulunuyor. Bu çok ilginç, çünkü bizim hasat ettiğimiz tek ürün sizin ekmiş olduğunuz yılların güvensizliğidir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de salı günkü basın toplantısında, ülkenin serbest bırakılan dondurulmuş varlıklarının herhangi bir kısıtlama olmaksızın tamamen ulusal çıkarlar doğrultusunda kullanılacağını, satın alma kararlarının ise fiyat ve kaliteye bakılarak verileceğini söylemişti.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti de ABD'den tarım ürünlerini satın alma gibi bir zorunlulukları olmadığını, ancak fiyatlarının rekabetçi olması durumunda bu ürünlerin alımını da değerlendireceklerini ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın serbest bırakılmış varlıklarının, ABD'den soya fasulyesi, mısır ve buğday alımında kullanılabileceğini dile getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump da salı günü yaptığı açıklamada, söz konusu fonların, ABD kontrolündeki bir güvenli hesaba aktarılacağını ve yalnızca mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere ABD menşeli gıda ve tıbbi malzemelerin satın alınmasında kullanılacağını belirtti.

Tahran ile Washington arasında serbest bırakılmış varlıkların kullanımı konusunda yaşanan görüş ayrılığı, kısa süre önce imzalanan mutabakat zaptı kapsamında yürütülen müzakerelere rağmen iki taraf arasında devam eden gerilimi gözler önüne seriyor.

18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptı, İran'ın nükleer programına ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla 60 günlük bir müzakere süresi öngörüyor. Müzakerelerin son turu pazar-pazartesi günleri İsviçre'de gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran, ABD'den Tarım Ürünleri Alımını Reddetti - Son Dakika

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