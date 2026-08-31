İran, ABD İHA'sını Düşürdü

İran, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasında, uzun menzilli bir ABD MQ-9 İHA'nın Hürmüz Boğazı üzerinde İran Devrim Muhafızları Ordusunun modern hava savunma sistemlerinin füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

ABD ordusuna ait İHA'nın vurulduktan sonra Basra Körfezi'ne düştüğü aktarıldı.

ABD, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Washington Post gazetesi, 13 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan en az 45'ini kaybettiğini belirtmişti.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.