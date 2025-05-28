İran, ABD ile Anlaşırsa Amerikalı Denetçileri Kabul Edebilir

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD ile müzakerelerde anlaşma sağlanması halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) bünyesinde nükleer tesislerin denetimi için Amerikalı denetçileri de kabul edebileceklerini söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına konuşan İslami, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin Amerikan tarafının talebine değindi.

Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin İran için "kırmızı çizgi" olduğunu dile getiren İslami, "Bu tutum müzakerelerde karşı tarafa hem sözlü hem de yazılı olarak tam bir şeffaflıkla iletildi." dedi.

İran'ın yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında kısıtlamaları kabul ettiğini dile getiren İslami, "İran hiçbir şekilde nükleer silah üretmeyi düşünmediğini açıkça ifade etmiştir. İran'da zenginleştirme asla nükleer silah üretmek amacıyla yapılmayacaktır. Bu iki konu bizim kesin kararlı olduğumuz konulardandır. İran'ın kamuoyuna şeffaf bir şekilde duyurduğu hususların ötesinde herhangi bir planı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD ile müzakerelerde anlaşma sağlanması halinde nükleer tesislerin denetimi için UAEA bünyesinde Amerikalı denetçilerin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya İslami, "Yıllar boyunca bize düşmanca davranan ve ilkesiz davranan ülkelerden denetçi kabul etmemeye çalıştık. Aynı şekilde onlar da İranlı müfettişleri kabul etmiyorlar ancak müzakerelerin mevcut koşullarında İran'ın talepleri kabul edilip bir anlaşmaya varılırsa o zaman Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı aracılığıyla Amerikan denetimlerini kabul etmeyi yeniden değerlendireceğiz." diye konuştu.