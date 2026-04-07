İran, ABD ile Doğrudan Teması Kesti

(ANKARA) - ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Tahran'ın yalnızca ABD ile 'doğrudan' temasını durdurduğunu, arabulucularla yürütülen ateşkes görüşmelerinin ise devam ettiğini" aktardı.

WSJ'nin haberine göre, İran'ın yalnızca ABD ile "doğrudan" iletişimini kestiğini, ateşkese aracılık edenlerle yürütülen görüşmeleri sonlandırmadığını bildirdi. Haberde, "Bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington saatine göre 20.00'e kadar İran ile anlaşma sağlama çabalarını geçici olarak zorlaştırdığını ancak müzakerelerin tamamen durmadığını" aktardı.

WSJ'ye konuşan bir yetkili, "İran, iletişimi keserek bir hoşnutsuzluk ve meydan okuma sinyali göndermeyi amaçladı" dedi.