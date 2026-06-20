İran, ABD ile Mutabakatın Uygulamasını Denetleyecek - Son Dakika
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İran, ABD ile Mutabakatın Uygulamasını Denetleyecek

20.06.2026 19:10
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İran, ABD'nin taahhütlerini denetlemek için İsviçre'ye heyet göndereceğini duyurdu.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran müzakere heyetinin ABD ile varılan mutabakatın uygulama sürecini denetlemek ve karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesini talep etmek üzere İsviçre'ye gideceğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nihai bir anlaşma için müzakerelerin başlamasının, taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptındaki belirli maddelerin eksiksiz uygulanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Bekayi, İsviçre ziyaretinin temel amacına ilişkin, "Bu seyahat, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmek ve takip etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Çünkü herhangi bir mutabakatın değerlendirilmesindeki en önemli kriter, onun uygulama aşamasıdır" dedi.

"ABD YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"

Mutabakat zaptının 13'üncü maddesine atıfta bulunan Sözcü Bekayi, nihai müzakere aşamasına geçilebilmesi için ABD'nin 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerden doğan sorumluluklarını eksiksiz uygulaması ve sürdürmesi gerektiğini hatırlattı. Söz konusu şartların Washington yönetimi tarafından henüz karşılanmadığına dikkat çeken Bekayi, İsviçre'deki temaslarda bu yükümlülüklerin nasıl hayata geçirileceğinin netleştirileceğini aktardı.

"LÜBNAN'DA ATEŞKES SÜRECİ İHLAL EDİLDİ"

Mutabakat zaptının ilk maddesinin "Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sonlandırmak" olduğunu belirten Bekayi, bu maddenin karşılıklı taahhütlerin temel direğini oluşturduğunu ifade etti.

İran'ın kendi üzerine düşen tüm sorumluluklara sadık kaldığını savunan Sözcü, ABD'nin ise İsrail'i Lübnan'da ateşkese zorlama yükümlülüğünü yerine getiremediğini ve bu başarısızlıkla mutabakatı açıkça ihlal ettiğini ileri sürdü.

ANLAŞMANIN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe açılması yönünde bazı adımların atıldığını teyit eden Bekayi, buna karşın mutabakat zaptının bölünmez bir bütün olduğunun altını çizdi.

İlk maddenin ihlal edilmesinin tüm sürecin meşruiyetini tartışmaya açtığını belirten Bekayi, "Diğer taraf gerekli önlemleri derhal almazsa, tüm mutabakat ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İran, ABD ile Mutabakatın Uygulamasını Denetleyecek - Son Dakika

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