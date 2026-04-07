İran, ABD-İsrail Saldırılarına Maddi Destek Sağlayacak

07.04.2026 06:18
İran, saldırılarda hasar gören yapılar için iki ana maddi destek programı oluşturdu.

İran Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü Abdulcelal İyri, ABD- İsrail saldırılarında hasar gören sivil yapılara maddi destek sağlanacağını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, İyri, İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen maddi destek programı hakkında bilgi verdi.

ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana 91 binden fazla konut ve ticari birimin hasar gördüğünü dile getiren İyri, bunlardan 70 binden fazlasının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiğini ve önemli bir kısmının ise onarım gerektirdiğini belirtti.

İranlı Sözcü, bu zararların telafisi amacıyla, İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 ana destek programı belirlendiğini söyledi.

İlk programın konut depozitosu desteği olduğunu dile getiren İyri, kırsal alanlar için 300 milyon tümen (yaklaşık 2 bin dolar), şehirler için 700 milyon tümen (yaklaşık 4 bin 650 dolar) olarak belirlendiğini ifade etti.

İkinci programın tamamen yıkılmış binaların yeniden inşasını kapsadığını belirten İranlı yetkili, bu kapsamdaki hibelerin 3 kata kadar binalarda metrekare başına 26 milyon tümen (yaklaşık 170 dolar), daha yüksek katlı binalarda ise metrekare başına 28 milyon tümen (yaklaşık 187 dolar) olduğunu bildirdi.

İran Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü İyri, onarım gerektiren birimler için, hasarın boyutuna göre 9 ila 18 milyon tümen arasında hibe verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

