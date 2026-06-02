İran-ABD Mesajlaşması Durdu

02.06.2026 17:20
İran, ABD ile mesaj alışverişinin durduğunu bildirerek, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının aksine Tahran-Washington arasında mesaj alışverişinin birkaç gündür kesintiye uğradığını bildirdi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, İran-ABD müzakere süreci hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran-ABD arasında şu anda mesaj alışverişi durdu.

ABD Başkanı Trump'ın, İran ile görüşmelerin devam ettiğine dair açıklamasına rağmen görüşmelerin birkaç gündür durdurulduğunu aktaran söz konusu kaynak, İran'ın ABD'ye son mesajının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan ile ilgili olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-ABD arasındaki geçici ateşkesin parçası olduğunu belirterek, buna karşılık verileceğini duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonlandırmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğunu bildirmişti.

Haberde ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babulmendeb Boğazı dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise dün yaptığı açıklamada, "müzakerelerin hızlı bir tempoda" devam ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
