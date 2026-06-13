İran-ABD Mutabakatı İmzalanacak mı?

İran ile ABD arasındaki savaşın sonlandırılması ve 60 günlük müzakere sürecinin başlamasına ilişkin hazırlanan mutabakat zaptının pazar günü imzalanacağına dair kesin bir karar bulunmadığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın mutabakat zaptının pazar günü imzalanacağına yönelik açıklamasının kesin bir hüküm olmadığı belirtildi.

Haberde, Trump'ın, mutabakat zaptının pazar günü imzalanması konusundaki ısrarının kendi doğum günü ile aynı tarihe getirme amacına hizmet ettiği ve Trump'ın bu vesileyle propaganda malzemesi elde etmeye çalıştığı vurgulandı.

Ayrıca haberde, İran müzakere heyetinin, mutabakat zaptının imzalanmasına yönelik bir tarih belirtmediği ifade edildi.