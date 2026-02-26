İran-ABD Müzakereleri Cenevre'de Devam Ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cenevre'de yarın gerçekleştirilecek İran-ABD müzakere görüşmelerinin üçüncü turu öncesinde, taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ve Busaidi, İsviçre'nin Cenevre kentinde görüştü.

Erakçi, İran'ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular olmak üzere iki alandaki pozisyon ve görüşlerini Ummanlı mevkidaşına iletti.

Görüşmenin, önceki müzakerelerde olduğu gibi prosedürlere uygun olarak ve Tahran ile Washington arasında dolaylı görüşmelerin resmi olarak başlamasından önce son koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.