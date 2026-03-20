İran: ABD'nin Saldırıları Küresel Hukuku Tehdit Ediyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a saldırıları ve ülke lideri Ali Hamaney'in hedef alınmasının küresel hukuk düzenini yıkacak yeni bir süreç olduğunu, bunun önü alınmazsa birçoklarına zarar verebileceğini belirtti.

Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

"İsrail rejiminin doğasının devlet terörizmine dayandığını" ifade eden Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı ve ülke lideri Ali Hamaney'in suikasta uğramasının uluslararası anlaşmazlıklarda küresel hukuk düzenini yıkacak yeni bir süreç olduğunu vurguladı."

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Dünya bu krize karşı kararlı bir şekilde durmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.