İran, ABD\'nin Venezuela\'ya yönelik yaptırımlarını kınadı

TAHRAN, 2 Şubat (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymasını kınadı.
Bakanlığın internet sitesinde Perşembe günü yayımlanan açıklamaya göre, bakan söz konusu açıklamayı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin muhalefetin önde gelen adaylarından birinin bu yıl içinde devlet başkanlığına adaylığını koymasını yasaklama kararı üzerine ABD'nin bu ülkenin petrol ve doğalgaz sektörüne yönelik yaptırımları yeniden başlatma tehdidine ilişkin soru üzerine yaptı.
Bunun diğer ülkelerin içişlerine doğrudan müdahale anlamına geldiğini ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirten Kenani, diğer ülkelere karşı caydırıcı yaptırımlar uygulamanın bu ülkelerin hükümetlerinin haklarının yanı sıra insan hakları ve uluslararası hukuku da ihlal ettiğini vurguladı.
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi'nin Cuma günü ülkenin muhalif başkan adayı Maria Corina Machado'nun kamu görevlerinde bulunmasını yasaklayan yasağı onamasının ardından Washington, Salı günü Venezuela'ya petrol ve doğalgaz sektörünü hedef alan yaptırımları yeniden başlattı.
ABD daha önce de Maduro 2019'da ikinci dönemine başladığında Venezuela'nın petrol ve doğalgaz sektörüne yaptırım uygulamıştı.
ABD, Ekim 2023'te, Venezuela'nın petrol ve doğalgaz sektörünün bazı faaliyetlerine izin veren, Genel Lisans 44 olarak bilinen bir muafiyet yayımlayarak yaptırımları hafifletmişti. ABD'nin bu hamlesi, Maduro yönetimi ile muhalefet arasında Barbados'ta yapılan ve Venezuela'daki 2024 başkanlık seçimlerine tüm muhalif adayların katılmasına izin veren anlaşmanın ardından gelmişti.
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